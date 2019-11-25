Врачи назвали основные симптомы недостатка витамина D

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-25T13:10:24+03:00

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В зимний сезон люди часто сталкиваются с дефицитом витамина D. Физиологи и биофизики Медицинского центра Бостонского университета Майкл Ф. Холика отметили, что избежать этого можно, если ежедневно бывать на солнце хотя бы 10-15 минут в день.

Врачи отмечают, что о нехватке витамина в организме могут свидетельствовать такие симптомы как боль в конечностях и костях, а также малоподвижность суставов в утренние часы. Кроме того о дефиците витамина D говорит избыточный вес, потливость головы, депрессивное состояние и проблемы с кишечником, передает сайт телеканала «Звезда».

Специалисты отмечают, что при недостатке этого витамина также возникает риск повышенного давления, диабета и остеопороза.

Примечательно, что нехватка витамина может возникнуть даже если человек употребляет продукты богатые витамином D. Это связано с тем, что самым важным источником его восполнения является солнечный свет, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU