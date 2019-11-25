Правительству предложили три способа побороть кромешную тьму на дорогах

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-25T16:04:56+03:00

Правительство рассмотрит сразу несколько вариантов, которые помогут экономить на электричестве и установить дополнительное освещение на дорогах Фото: Иван ВИСЛОВ

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Правительству предложили три способа экономии на электричестве, что позволит найти деньги для освещения трасс, а еще повысить безопасность дорожного движения.

Проблем, которые нужно решить сразу несколько: регионы просят снизить цены на электричество, Минтранс — ограничить тарифы сбытовиков, а Минэнерго — активнее применять энергосберегающие технологии.

В докладах регионов отражены предложения изменить тарифы на потребление электроэнергии для дорожных предприятий и приравнять их населению. Эти пожелания высказали в 11 субъектах РФ, включая Санкт-Петербург, Свердловскую, Иркутскую, Ульяновскую, Саратовскую, Брянскую области.

Это поможет серьезно сократить стоимость электроэнергии и изыскать средства на установку дополнительных фонарей.

Минтранс также склоняется к смягчению тарифной политики для организаций, управляющих имуществом в сфере дорожного хозяйства. В ведомстве подчеркивают, что снижение платы даст до 16% экономии.

В Минэнерго свой взгляд на экономию, ее можно добиться путем использования сберегающих технологий. А еще регионам рекомендуют внимательнее выбирать тарифы для расчета с поставщиками. Часто оплачивается круглосуточное потребление электричества, хотя можно было ограничиться только ночным временем.

Тем не менее, проблема в установке дополнительного освещения на дорогах стоит очень актуально. На нее уже обратил внимание глава государства и призвал найти пути решения данной проблемы.

Анализ данных за 2016–2018 годы, проведенный РосдорНИИ, показал, что 40% наездов на людей происходит именно в темное время суток.

— К причинам травматизма также следует отнести плохую видимость знаков «Пешеходный переход» и «зебры», самого человека из-за отсутствия дополнительного освещения зоны перехода, а также недостаточный обзор дороги, — рассказал «Известиям» начальник управления организации и безопасности дорожного движения института Игорь Живописцев.

ИСТОЧНИК KP.RU