2019-11-12T20:21:50+03:00
Общество

В ГИБДД назвали причины образования очагов аварийности на дорогах

Полковник полиции Алексей Холопов дал комментарий по теме в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Алексей Холопов выступил в эфире Радио "Комсомольская правда"Алексей Холопов выступил в эфире Радио "Комсомольская правда"Фото: скриншот с видео
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ГИБДД ведет плановую работу по ликвидации очагов аварийности в рамках национального проекта.

Президент России Владимир Путин поручил снизить количество таких мест, как минимум, в два раза, а потому Госавтоинспеция принимает активные меры по ликвидации и недопущению образования новых "горячих точек".

"Каждое ДТП мы разбираем ежедневно, буквально по косточкам", - рассказал начальник управления ГИБДД по Калужской области полковник полиции Алексей Холопов в программе "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

По его словам, существует специальная программа, куда вносятся сведения о всех дорожно-транспортных происшествиях. Туда подшиваются фотоматериалы и данные о принятых ранее мерах по ликвидации очагов.

Что касается причин образования точек повышенной аварийности, то их может быть множество - от банального несоблюдения участниками дорожного движения ПДД до несовершенства его организации на отдельно взятом участке.

"Если мы про пешеходов говорим, то это отсутствие пешеходного ограждения, отсутствие разметки, недостающие дорожные знаки либо освещение. Конечно же, это приводит к ДТП", - заявил полковник в общении с ведущими программы Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Сайт kp.ru писал, что активная работа по ликвидации очагов аварийности ведется по всей стране. Например, на Ямале дорожные проблемы решают с помощью подсветки и неровностей.

В ГИБДД назвали причины образования очагов аварийности на дорогах.Проблема может заключаться как в банальном несоблюдении правил дорожного движения, так и в неграмотной его организации на отдельно взятом участке. Об этом рассказал полковник полиции Алексей Холопов

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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