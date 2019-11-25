На Украине избили чиновника, который потребовал выключить песни Газманова в караоке
В караоке-клубе «Соло» на Украине напали на заместителя мэра города Славянск Андрея Рубана из-за его требований выключить песни российского артиста Олега Газманова.
«Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», - написал чиновник на своей странице в Facebook.
Рубан отмечает, что является русскоязычным украинцем, в быту чаще использует русский язык и слушает некоторые песни на русском.
По его словам, претензии к работникам и руководству караоке-клуба были не по поводу песен на русском языке, а якобы «из-за того, что песни: Москва, звучат колокола... и Офицеры, россияне... содержат текст, пропагандирующий армию и военнослужащих (…) государства, которое определено законом как страна-агрессор, которые, по его мнению, пропагандируют армию страны-агрессора».
Заммэра сообщил, что снял все претензии к владельцам «Соло» после их обещания, что охрана клуба принесёт извинения за инцидент.
Напомним, месяц назад охранники ночного клуба в Польше избили двух гастарбайтеров из Киева из-за украинского языка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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