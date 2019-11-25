На Украине избили чиновника, который потребовал выключить песни Газманова в караоке

СЕГОДНЯ 21:26 2019-11-25T21:26:10+03:00

На Украине избили чиновника, который назвал песни Газманова «пропагандой армии страны-агрессора» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Заместителя мэра Славянска выволокли на улицу без верхней одежды после того, как тот сделал замечание диджею и администратору клуба

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В караоке-клубе «Соло» на Украине напали на заместителя мэра города Славянск Андрея Рубана из-за его требований выключить песни российского артиста Олега Газманова.

«Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», - написал чиновник на своей странице в Facebook.

Рубан отмечает, что является русскоязычным украинцем, в быту чаще использует русский язык и слушает некоторые песни на русском.

По его словам, претензии к работникам и руководству караоке-клуба были не по поводу песен на русском языке, а якобы «из-за того, что песни: Москва, звучат колокола... и Офицеры, россияне... содержат текст, пропагандирующий армию и военнослужащих (…) государства, которое определено законом как страна-агрессор, которые, по его мнению, пропагандируют армию страны-агрессора».

Заммэра сообщил, что снял все претензии к владельцам «Соло» после их обещания, что охрана клуба принесёт извинения за инцидент.

Напомним, месяц назад охранники ночного клуба в Польше избили двух гастарбайтеров из Киева из-за украинского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU