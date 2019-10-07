Двух гасторбайтеров из Киева избили в Польше за украинский язык

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-07T09:16:03+03:00

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В ночном клубе Польше избили двух гасторбайтеров из Киева за украинский язык. Об этом сообщает издание Dziennik Baltycki. Нападение произошло в конце августа, но СМИ о случившемся стало известно только в октябре. В Польшу украинцы приехали работать. Свободный вечер решили провести в местном ночном клубе. Все было спокойно, пока мужчины не вышли на улицу из заведения. Их разговор на украинском языке очень не понравился охранникам ночного клуба.

Сотрудники заведения напали на украинцев, применив слезоточивый газ и стали избивать. Один из мужчин получил серьезные травмы и на 18 дней впал в кому. Когда очнулся, оказалось, что у него парализована половина тела и частично потеряна память. Теперь мужчина не может разговаривать. Родственники пострадавшего собирают деньги на его лечение.

Полиция Польши провела расследование, по делу в качестве обвиняемых проходили два сотрудника ночного клуба. Одного отпустили под подписку о невыезде. Другого арестовали на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU