ЦБ России предложил новый вариант борьбы с «зарплатным рабством»
Чтобы вызволить из «зарплатного рабства» работающих россиян, Центробанк предложил новый вариант решения этой проблемы: дать возможность людям переводить деньги с зарплатной карты на свои счета в других банках без каких-либо комиссий. То есть, бесплатно.
Такая инициатива изложена в докладе ЦБ под названием «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке». Дело в том, что зачастую работодатель самостоятельно выбирает банк, куда перечисляет заработную плату своих сотрудников (как правило, один из самых крупных в стране) – без ведома работников, не учитывая их пожелания и интересы. А потом у людей нет возможности перевести выплаты в другую кредитную организацию, которая им удобнее.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Центробанк предложил перечислять зарплату через Систему быстрых платежей (СБП) на карту банка, выбранного самим работником.
ИСТОЧНИК KP.RU