ЦБ России предложил новый вариант борьбы с «зарплатным рабством»

25 Нояб. 23:26 2019-11-25T23:28:23+03:00

ЦБ предложил разрешить работникам бесплатно переводить деньги с зарплатной карты на свои счета в других банках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Чтобы вызволить из «зарплатного рабства» работающих россиян, Центробанк предложил новый вариант решения этой проблемы: дать возможность людям переводить деньги с зарплатной карты на свои счета в других банках без каких-либо комиссий. То есть, бесплатно.

Такая инициатива изложена в докладе ЦБ под названием «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке». Дело в том, что зачастую работодатель самостоятельно выбирает банк, куда перечисляет заработную плату своих сотрудников (как правило, один из самых крупных в стране) – без ведома работников, не учитывая их пожелания и интересы. А потом у людей нет возможности перевести выплаты в другую кредитную организацию, которая им удобнее.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Центробанк предложил перечислять зарплату через Систему быстрых платежей (СБП) на карту банка, выбранного самим работником.

ИСТОЧНИК KP.RU