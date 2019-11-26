Президент Турции призвал граждан отказаться от долларов в пользу национальной валюты

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-26T15:11:29+03:00

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны отказаться от использования американских долларов. Расплачиваться в магазинах, отелях и других местах, где раньше использовали валюту чаще всего, он предлагает турецкими лирами. Турция считается одной из самых популярных у туристов стран, многие приезжают с долларами. Эрдоган хочет, чтобы и гости страны, и местное население, использовало только национальную валюту:

- Те, кто доверяет нашей стране, кто инвестирует в нее – все выиграли и продолжают выигрывать. Бросайте доллары, давайте перейдем к турецким лирам, давайте продемонстрируем свою самобытность, суверенитет, - приводит его слова РИА Новости.

Ранее турецкий лидер провел встречу с Дональдом Трампом в США. Тогда он заявил о том, что в Турции готовы "открыть новую страницу" в отношениях с Америкой. С Трампом они договорились объединить усилия по борьбе с террористами в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU