2019-11-14T04:19:27+03:00
Политика

Эрдоган: Турция готова открыть новую страницу в отношениях с США

Об этом турецкий лидер объявил на совместной с Трампом пресс-конференции в Белом доме
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом домеПрезиденты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом домеФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова «открыть новую страницу» в отношениях с Соединенными Штатами, и оба государства вместе будут бороться с ИГ* в Сирии.

«Турция полна решимости открыть новую страницу в отношениях с США. Мы можем приложить усилия для полного искоренения угрозы ИГ*. Наши страны должны способствовать миру и стабильности в Сирии», - сказал турецкий лидер на совместной с американским коллегой Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.

По словам Эрдогана, «определенные круги, симпатизирующие террористам РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), обеспокоены турецко-американскими договоренностями по Сирии и дают дезинформацию по операции «Источник мира», пытаясь вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он рассказал, что вернул Трампу его письма, в том числе и то, в котором президент США призывал его призывал его «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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