В Казахстане задержали россиянина, который 10 лет находился в международном розыске

СЕГОДНЯ 19:23 2019-11-26T19:26:11+03:00

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Россиянин 10 лет скрывался от полиции, его удалось поймать в Казахстане. Полицейские из Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из Алма-Аты провели спецоперацию и задержали 39-летнего россиянина. Его личность подтверждена – мужчина находится последние 10 лет в федеральном розыске.

Его обвиняют в покушение на бизнесмена из Нальчика. В сентябре 2009 года житель Ингушетии подкараулил машину предпринимателя, он знал, что в тот день бизнесмен перевозит крупную сумму денег. Он открыл огонь по машине. Находившийся в салоне мужчина был ранен, но медики прибыли вовремя, его удалось спасти. Оперативники установили личность стрелявшего и заочно предъявили обвинение стрелку.

- Следственными органами производство по уголовному делу возобновлено, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции обвиняемого в Российскую Федерацию, - приводит сообщение Следственного комитета РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что на концерте группы Metallica в Москве задержали федерального преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU