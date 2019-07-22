На концерте Metallica в Москве задержали 33-летнего вымогателя

На концерт американской метал-группы Metallica на «Лужники» пришли не только фанаты из Москвы, приехали ценители творчества со всех концов России. В толпе думал раствориться 33-летний Евгений Северин. Он фанат группы с пеленок. Жизнь складывалась по-разному, сам родился в Томской области. Работы особо не было, поехал в Самару за «лучшей жизнью», но во время одной пьянки связался местными авторитетами. Пришлось им помогать — заниматься вымогательством. За эти дела и попал в федеральный розыск. Пришлось Жене покинуть и Самару, мотался по городам, ночевал в разных хостелах. Прятался всегда «удачно» и думал, что о нем уже все забыли и в столице на концерте Metallica уж точно будет не до него. А душа-то рвалась к тому, что так нравилось в подростковом возрасте.

Купил Северин билет и поехал на «Лужники». Фанаты там собирались возле стадиона за несколько часов. Сотрудники полиции приехали еще раньше, чтобы контролировать обстановку, а тут раз и Женя Северин, который находится в федеральном розыске. Статья у него солидная, тянет на тюремный срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

- Сотрудники полиции задержали 21 июля на спортивном объекте «Лужники» молодого человека 1986 года рождения, который находился в федеральном розыске по части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Задержали его с помощью камер и технологии распознавания лиц FindFace Security. Система действует на стадионе «Лужники».

- Система распознавания лиц смонтирована при входе на «Лужники». Современный софт считывает лицо и распознает с точностью 94–99%. Когда опознание произошло, то система дает «красный» сигнал, а он передается по смартфону сотрудникам полиции. Дальше уже дело техники, парня задержали и вывели со стадиона, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Систему распознавания лиц используют уже несколько лет, первые успехи были во время Чемпионата мира по футболу. Тогда было задержано 180 правонарушителей.