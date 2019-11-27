2019-11-27T09:13:00+03:00
В мире

Стала известна причина эвакуации Белого дома: Стаю птиц приняли за истребитель

Из-за таинственного «шарика» в небе подняли по тревоге истребители ВВС США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Радар над Вашингтоном засек объект в небе, который двигался медленноРадар над Вашингтоном засек объект в небе, который двигался медленноФото: REUTERS
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Причиной эвакуации Белого дома и Капитолия могла стать стая птиц. Во вторник 26 ноября сецслужбы засекли на радарах объект в небе. По тревоге привели в боеготовность истребители ВВС США. Изначально сотрудники национальной безопасности США объявили, что в небе обнаружен истребитель. Ну меньше через полчаса после его обнаружения людей стали обратно запускать в здания. В спецслужбах подтвердили – опасности нет.

- Самолет не считается враждебным, - заявил представитель Пентагона подполковник Крис Митчелл.

Подробностей в Белом доме не сообщили, но журналисты CNN выяснили у информированных источников, что никакого истребителя не было. Таинственный «шарик» в небе, вероятно, был стаей птиц. Рассматривают еще две версии произошедшего – радар засек атмосферную аномалию, либо это был беспилотник.

- До сих пор не известно, что произошло, за исключением того, что на радаре был «большой медленный шарик чего-то», - сообщили изданию в полиции Капитолия США.

Службы безопасности склоняются к версии, что это все же была стая птиц, поскольку "объект" передвигался медленно, а потом рассеялся. Эту версию подтверждают в ВВС США - самолеты подняли по тревоге в воздух, но ничего пилоты так и не увидели в небе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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