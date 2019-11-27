2019-11-27T09:11:45+03:00
Происшествия

МВД просит заочно арестовать экс-партнера братьев Магомедовых

Бизнесмен Давид Каплан обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следственный департамент министерства внутренних дел России обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о заочном аресте бизнесмена Давида Каплана, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-совладелец литовского банка Snoras является также бывшим деловым партнером совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Сайт kp.ru писал, что сейчас братья находятся в столичном СИЗО. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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