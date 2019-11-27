МВД просит заочно арестовать экс-партнера братьев Магомедовых
Бизнесмен Давид Каплан обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
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Следственный департамент министерства внутренних дел России обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о заочном аресте бизнесмена Давида Каплана, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Экс-совладелец литовского банка Snoras является также бывшим деловым партнером совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Сайт kp.ru писал, что сейчас братья находятся в столичном СИЗО. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
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ИСТОЧНИК KP.RU