МВД просит заочно арестовать экс-партнера братьев Магомедовых

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-27T09:11:45+03:00

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Следственный департамент министерства внутренних дел России обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о заочном аресте бизнесмена Давида Каплана, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-совладелец литовского банка Snoras является также бывшим деловым партнером совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Сайт kp.ru писал, что сейчас братья находятся в столичном СИЗО. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU