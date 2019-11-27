Опрос: 60 процентов россиян не стали объяснять начальству причину увольнения

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-27T15:03:31+03:00

На разговор с директором с целью улучшить условия труда решился только 31 процент

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Россияне предпочитают увольняться, не объясняя руководству причины своего ухода. Исследование провели специалисты аналитического центра Авито Работа. Они спросили трудоустроенных людей, как они уходили с прежнего места работы, пытались ли пообщаться с руководством, чтобы изменить условия труда или зарплату. Оказалось, что 60 процентов не решались высказать начальству свои претензии, для них проще оказалось перейти на другое место.

Треть опрошенных при этом призналась, что беседовала с начальством. В этой группе в основном люди от 25 до 54 лет. Россияне младше этого возраста любят «рубить с плеча» - в 24 года чаще всего увольняются без объяснения причин.

Мужчины в этом отношении решительнее женщин – 35 процентов работников мужского пола проводили беседы перед увольнением с директором. Таких женщин оказалось всего 26 процентов.

Больше всего «молчунов» в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.

- Среди москвичей наиболее высок процент тех, кто пытается улучшить условия работы или же просто готов высказать начальнику всё перед увольнением, — 39 процентов, - приводит результаты исследования «Известия».

Назвали опрошенные истинные причины своего увольнения. В основном россияне уходили из-за маленькой зарплаты - так ответили 45 процентов опрошенных, 24 процента захотели сменить сферу деятельности, еще 22 процента нашли работу рядом с домом.

Другой опрос показал, что стресс испытывают не только те, кто увольняется, серьезно переживают эту процедуру и кадровики.

ИСТОЧНИК KP.RU