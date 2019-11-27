2019-11-27T23:33:52+03:00
Политика

Глава МИД Украины обиделся на Apple из-за обозначения Крыма частью России

Пристайко посоветовал американской компании не заниматься глобальной политикой, назвав ее сотрудников «невеждами»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоМинистр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоФото: REUTERS
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Обозначение Крыма как части России американской компанией Apple в приложении «Погода» очень возмутило министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, о чем он очень эмоционально высказался на своей странице в Twitter.

«Представьте, как вы кричите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украл ваш злейший враг, но в то же время какому-то невежде плевать на вашу боль. Вот какое чувство, когда вы называете Крым российской землей», - написал глава украинского МИД по-английски.

Apple признала Крым российским Фото: СОЦСЕТИ

Apple признала Крым российскимФото: СОЦСЕТИ

Ниже Пристайко добавил, что Apple не следует заниматься глобальной политикой, потому что это «не ее сильная сторона», при этом он высоко оценил продукцию компании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее депутаты Госдумы указали представителям Apple в России на ошибку в приложении «Погода», и компания внесла поправки в программу, теперь на картах «яблочников» полуостров отображается как территория нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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