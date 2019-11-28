Королева Британии Елизавета II может отречься от престола в пользу сына

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-28T11:49:10+03:00

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Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в пользу своего старшего сына Чарльза. Ожидается, что отказ от регалий произойдет в течение ближайших полутора лет.

Как сообщает издание The Sun со ссылкой на свои источники в окружении монаршей особы, открыто об отречении никто не говорит, но процедура передачи полномочий уже запущена. Королева все реже посещает официальные мероприятия, причем замещает ее именно Чарльз.

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ИСТОЧНИК KP.RU