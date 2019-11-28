Королева Британии Елизавета II может отречься от престола в пользу сына
Монаршая особа все реже посещает официальные мероприятия
Изменить размер текста:
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в пользу своего старшего сына Чарльза. Ожидается, что отказ от регалий произойдет в течение ближайших полутора лет.
Как сообщает издание The Sun со ссылкой на свои источники в окружении монаршей особы, открыто об отречении никто не говорит, но процедура передачи полномочий уже запущена. Королева все реже посещает официальные мероприятия, причем замещает ее именно Чарльз.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU