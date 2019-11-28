2019-11-28T13:06:30+03:00
В мире

В Таиланде утонул российский турист

Вместе с группой туристов он отправился на острова
Юлия САЛЬНИКОВА
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Турист плавал с маскойТурист плавал с маскойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиянин утонул во время экскурсии в Таиланде. Как сообщает The Phuket News, 28-летний житель Оренбурга Руслан Асаупов прилетел на отдых 20 ноября. Он остановился в отеле в Кароне. В среду 27 ноября он записался на выездную экскурсию на острова Майтон, Коралловый остров и остров Рача Яй. За четыре часа, с 14.00 до 18.00 группа туристов под руководством гида должын были посетить их все, а в завершение экскурсии гостям страны предлагали искупаться перед отправкой в отели.

Группа набралась большая – порядка 20 человек отправились смотреть острова. Среди них был россиянин.

- Асаупов плавал с маской и трубкой, когда гид Сювари Уэйти заметил, что мужчина лежит неподвижно в воде,- сообщили в полиции.

Когда его вытащили на берег, мужчина уже не дышал. Медики сообщили, что он скончался в результате утопления.

В сентябре на Кипре утонул 67-летний россиянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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