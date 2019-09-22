2019-09-22T23:19:04+03:00
Происшествия

На Кипре утонул турист из России

67-летний россиянин погиб на пляже в Протарасе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожилой турист из России утонул в Средиземном море у восточного побережья КипраПожилой турист из России утонул в Средиземном море у восточного побережья КипраФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еще один наш соотечественник погиб во время отдыха на зарубежном курорте. В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что на Кипре утонул 67-летний турист из России. Об этом сообщила местная газета Phileleftheros.

По данным издания, немолодого мужчину заметили в бессознательном состоянии в воде на пляже в городе Протарас. Спасатели вытащили его на берег и вызвали «Скорую помощь», туриста доставили в больницу, и там врачи констатировали его смерть. Имя погибшего не называется.

Газета отмечает, что это уже второй случай гибели иностранца на Кипре за день. За несколько часов до этого на пляже в Айя-Напе утонул 80-летний отдыхающий из Австрии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 сентября утонули два россиянина: один на таиландском курортном острове Пхукет, второй – в болгарском городе Поморие, а 9 сентября турист из России утонул в абхазской Пицунде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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