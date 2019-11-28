2019-11-28T17:45:21+03:00
Звезды

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Статуэтку за лучшую режиссуру могут получить Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Главным претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» стала криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец».Главным претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» стала криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец».Фото: Кадр видео
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Главным претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» стала криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец». К такому выводу пришли аналитики портала Gold Derby.

Чуть меньше шансов получить статуэтку за «Лучший фильм» у картины «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и драмы «Брачная история» Ноа Баумбака, а также у триллера «Паразиты» и военной драмы «1917».

В номинации «Лучший актер» лидирует Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокера». Также победу могут одержать Адам Драйвер за «Брачную историю» и Роберт Де Ниро за «Ирландца».

«Лучшей актрисой» скорее всего станет Рене Зеллвегер, которая сыграла в «Джуди». Хорошие шансы есть у Скарлетт Йоханссон за «Брачную историю» и Шарлиз Терон за «Скандал».

Главные претенденты на премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, фильм «Джокер» Тодда Филлипса выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях. Однако, если верить Gold Derby, картина вряд ли получит много статуэток.

Окончательный список претендентов на премию объявят 13 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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