2019-11-04T18:19:22+03:00
В мире

«Джокер» Тодда Филлипса выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Создатели фильма рассчитывают побороться за звание лучшей картины, лучшего актера и даже «Лучший дизайн костюмов»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фильм может претендовать на "Оскар" в 16 номинацияхФильм может претендовать на "Оскар" в 16 номинацияхФото: кадр из фильма
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Компания Warner Bros рассчитывает представить фильм «Джокер» на «Оскаре» сразу в 16 номинациях. Для того, чтобы подать заявку, нужно, чтобы картина набрала в прокате 1 миллиард долларов. «Джокер» уже собрал 900 миллионов и потому создатели фильма уверены, что смогут побороться за главную кинематографическую премию в 2019 году. Причем, как сообщает издание Movieweb, студия, выпустившая «Джокера» уже начала кампанию по выдвижению фильма на «Оскар».

Ограничиваться несколькими номинациями не стали и запланировали участвовать сразу в 16: Лучший режиссер, Лучший актер, Лучший актерский ансамбль, Лучший дизайн фильма, Лучший монтаж фильма, Лучший дизайн костюма и другие.

Кстати, о том, что «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2019 году может достаться Хоакину Фениксу, заговорили еще на Венецианском кинофестивале. На этой кинопремии «Джокер» взял главную награду – «золотого льва». За 18 лкт Феникс несколько раз выдвигался на "Оскар", но ни разу так и не получил заветную статуэтку.

Окончательный список претендентов на премию объявят 13 января.

Джокер Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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