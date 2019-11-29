Следователи проводят проверку по факту смерти девушки в отделе полиции

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-29T09:16:53+03:00

В Комитете не сообщают возраст погибшей, однако, местные СМИ пишут, что погибшей был 21 год

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В отделении полиции скончалась девушка. Это подтвердили в Следственном комитете – по факту смерти проводят проверку. Возраст и причину, по которой женщина умерла, в ведомстве не называют. Однако, оренбургские СМИ пишут, что речь идет о 21-летней местной жительнице. В отделение ее доставил якобы по подозрению в причинении легкого вреда мужу. Как сообщает издание «Время 56», она была ранее судима.

В отделении полиции женщине стало плохо, ей оказали первую помощь. Теперь выяснением обстоятельств ее смерти займутся следователи.

Сайт kp.ru писал о другом похожем случае - в отделении полиции Санкт-Петрбурга в октябре 2019 года скончалась 32-летняя женщина. Задержанной стало плохо, полицейские вызвали бригаду неотложки, но спасти пациентку медики не смогли - она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU