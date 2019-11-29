2019-11-29T09:54:00+03:00
Авто

В России появится приложение для оповещения о приближающемся автомобиле

Смартфон сможет спасти при переходе дороги
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В конце 2020 года в нескольких регионах России начнут тестировать бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта. Оно будет сообщать пешеходам со смартфоном или в наушниках о приближающемся автомобиле.

- Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля, - рассказал РИА Новости вице-президент по технологиям "НП Глонасс, советник руководителя НТИ "Автонет" Евгений Белянко.

Он добавил, что наибольшее количество аварий происходят по вине пешеходов, отвлечённых на наушники и смартфон, переходящих дорогу с нарушением правил дорожного движения.

Также Белянко отметил, что целевой аудиторией приложения будет молодое поколение. Сама программа создаётся в рамках проекта "Автодата" - платформа, собирающая, хранящая и обрабатывающая транспортные данные созданных ранее цифровых систем. Среди информации, обрабатываемой "Автодата" будут сведения об эксплуатации автомобиля и об окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования.

Ранее сайт kp.ru сообщал о приложении для мобильных устройств «Паркоматика», представленное в Санкт-Петербурге и позволяющее упростить поиск парковочного места в городе.

Также на сайте можно найти подобный путеводитель по проекту "Автодата" с ответами на главные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Кроме сожаления, это ничего не вызывает": зампред комитета Совфеда - о попытке Украины сорвать доклад России
Эрдоган хочет попросить у «большой тройки» Европы деньги на операцию в Сирии
Врачи дают сто процентов, что рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится
Названы 10 самых популярных мест для отдыха российских туристов на Новый год
Гималайские медведи в московском зоопарке впали в спячку, а белые и панды даже не планируют
"Дискуссия по правилам улицы стала для украинской политики нормой": Сенатор - о попытке срыва выступления России на форуме ООН
Эксперты рассказали, как интернет-пользователи готовятся к Новому году
Россия бесплатно передала Габону партию оружия, чтобы защитить слонов
Банки сообщили о вирусе, с помощью которого хакеры списывают деньги с мобильного приложения
Жёлтый уровень опасности объявили в Москве до воскресенья
Следователи проводят проверку по факту смерти девушки в отделе полиции
Алексей Чадов объяснил, почему любит играть патриотов в кино
ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»
Появилось видео сорванного выступления российского делегата в ООН
Большинство пострадавших аварии в Доминикане россиян вернутся на родину через неделю
NASA закупит на места на кораблях «Союза»