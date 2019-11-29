В России появится приложение для оповещения о приближающемся автомобиле

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-29T09:54:00+03:00

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В конце 2020 года в нескольких регионах России начнут тестировать бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта. Оно будет сообщать пешеходам со смартфоном или в наушниках о приближающемся автомобиле.

- Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля, - рассказал РИА Новости вице-президент по технологиям "НП Глонасс, советник руководителя НТИ "Автонет" Евгений Белянко.

Он добавил, что наибольшее количество аварий происходят по вине пешеходов, отвлечённых на наушники и смартфон, переходящих дорогу с нарушением правил дорожного движения.

Также Белянко отметил, что целевой аудиторией приложения будет молодое поколение. Сама программа создаётся в рамках проекта "Автодата" - платформа, собирающая, хранящая и обрабатывающая транспортные данные созданных ранее цифровых систем. Среди информации, обрабатываемой "Автодата" будут сведения об эксплуатации автомобиля и об окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования.

Ранее сайт kp.ru сообщал о приложении для мобильных устройств «Паркоматика», представленное в Санкт-Петербурге и позволяющее упростить поиск парковочного места в городе.

Также на сайте можно найти подобный путеводитель по проекту "Автодата" с ответами на главные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU