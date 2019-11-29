Россия бесплатно передала Габону партию оружия, чтобы защитить слонов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-29T09:45:19+03:00

На жизнь этих животных регулярно покушаются браконьеры

Изменить размер текста: A A

Россия решила помочь Габонской Республике в борьбе с браконьерами, которые регулярно покушаются на жизнь слонов в национальном парке.

Минобороны бесплатно направило партию стрелкового оружия в Габон и теперь его будут использовать для охраны территорий заповедника от преступников.

В Габоне действует программа по защите редких животных от браконьеров. Экологи стремятся сохранить популяцию лесных слонов, пока на территориях республики она самая крупная на континенте.

Но животные все чаще становятся добычей браконьеров. По данным правительства, средства, вырученные с продажи слоновой кости, идут на финансирование деятельности криминальных организаций. Поэтому сотрудничество с Россией в данном вопросе особенно актуально, помощь военного ведомства станет хорошим подспорьем в вопросе сохранения популяции слонов.

Военные эксперты отмечают, что Россия постепенно вытесняет Францию с оружейного рынка Африки. В первую очередь это происходит за счет гибких условий сотрудничества. Сейчас Москва имеет контракты с 16 африканскими странами, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU