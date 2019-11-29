2019-11-29T10:47:25+03:00
Общество

Названы 10 самых популярных мест для отдыха российских туристов на Новый год

Москва и Петербург обгоняют европейские города и азиатские курорты
Ася КУЗНЕЦОВА
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Туристы на Соборной площади Московского Кремля.Туристы на Соборной площади Московского Кремля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидером среди десяти самых популярных бронирований россиян стала Москва: путешествие в столицу планирует 12% всех российских туристов. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 7% бронирований, а замыкает тройку лидеров Бангкок с 4,5%. На оставшихся семи местах расположились Сочи (4,1%), Бали (3,6%), Стамбул (3,2%), Прага (3%), Симферополь (2,7%), Краснодар (2,6%) и Пхукет (2,2%).

Итоги исследования, проведенного "Сбербанк страхованием" и Aviasales, имеются в редакции kp.ru. По статистике, около 800 застрахованных путешественников обратились за помощью по своим полисам. Из них 62% обращений поступили в Таиланде. Пятью странами, где за медпомощью по страховому полису обратились чаще всего, помимо Таиланда, стали Россия, Индия, Индонезия и Вьетнам. Главными причинами обращений стали ОРВИ, кишечные отравления и травмы. Экзотическими проблемами туристов в Таиланде назвали укусы насекомых, обезьян и ядовитой змеи.

Елена Кошелева, руководитель Управления по развитию личного страхования дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», советует всем россиянам обезопасить себя в путешествии страховой защитой.

Ранее сайт kp.ru публиковал путеводитель по Великому Устюгу с описанием его достопримечательностей и праздничных программ.

Также на сайте есть подробные инструкции для путешествий по миру, идеи для отпуска и рекомендации по оформлению необходимых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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