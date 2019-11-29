2019-11-29T10:53:43+03:00
Происшествия

В Шереметьево грузовик наехал на сотрудника, который проверял исправность самолета

Мужчина получил травму ноги и был госпитализирован
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В столичном аэропорту Шереметьево грузовая машина наехала на сотрудника, который проверял исправность самолета. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в Шереметьево. Инцидент произошел 28 ноября возле терминала, а не прямо на взлетной полосе, как сообщали другие источники. Водитель фуры наехал на сотрудника аэропорта, от удара мужчина упал и сломал ногу.

- Грузовик наехал на сотрудника аэропорта возле терминала, а не на взлетной полосе. После инцидента на место вызвали врачей, мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он госпитализирован, - рассказали в пресс-службе Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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