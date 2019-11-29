Президент Чехии призвал не забывать, что "власовцы" - предатели родины

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-29T16:13:45+03:00

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"Власовцы" были предателями родины и во время войны сражались на стороне фашисткой Германии, о чем не стоит забывать. Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан, комментируя предложение администрации района Прага-Ржепорые об установке памятника антисоветским вооруженным формированиям.

Он подтвердил, что в мае 1945 года "власовцы" помогали антигитлеровскому Пражскому восстанию, однако несколько "искупительных" дней не способны перекрыть многочисленные преступления.

"Власовцы" долгие годы были предателями своей родины. Думаю, что об их предательстве нельзя забывать", - сказал чешский лидер в эфире телеканала Barrandov.

При этом он раскритиковал деятельность старосты Прага-Ржепорые Павла Новотного, который стал инициатором идеи установки памятника. Земан подверг сомнению соответствие человеческих и профессиональных качеств соотечественника занимаемой им должности, а также выразил надежду на то, что жители района вскоре тоже это поймут.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад от установки памятника "власовцам" Чехию предостерегли в посольстве РФ. Дипломаты заявили, что такое решение стало бы нарушением обязательств республики как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU