2019-11-29T17:15:59+03:00
Политика

Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО

Президент полностью упразднил прапорщиков и отказался от полков
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Зеленский изменил воинские звания в украинской армии в соответствии со странами НАТОЗеленский изменил воинские звания в украинской армии в соответствии со странами НАТОФото: REUTERS
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Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении воинских званий в украинской армии по образцу стран НАТО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Верховной Рады.

Согласно закону, полностью упраздняются звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Теперь вместо них будут штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы. Изменения коснутся и структуры армии. На смену привычным "полкам" придут "бригады".

Основной целью реформы стало сближение Украины со странами НАТО. Нововведения напрямую связаны с Военной доктриной 2015 года. Согласно этому документу к 2020 году украинская армия должна полностью соответствовать Вооруженным силам стран НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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