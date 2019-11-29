Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении воинских званий в украинской армии по образцу стран НАТО. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Верховной Рады.
Согласно закону, полностью упраздняются звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Теперь вместо них будут штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы. Изменения коснутся и структуры армии. На смену привычным "полкам" придут "бригады".
Основной целью реформы стало сближение Украины со странами НАТО. Нововведения напрямую связаны с Военной доктриной 2015 года. Согласно этому документу к 2020 году украинская армия должна полностью соответствовать Вооруженным силам стран НАТО.
ИСТОЧНИК KP.RU