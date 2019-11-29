В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии

СЕГОДНЯ 19:30 2019-11-29T19:30:24+03:00

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Глава партии "Союз демократических левых сил" Влодзимеж Чажастый публично высказался о роли Советского Союза во Второй мировой войне. По его мнению, советские солдаты - герои, и их, без сомнения, можно считать освободителями Польши. Кроме того, он напомнил, что на территории Польши погибло около 700 тысяч солдат Красной армии.

Однако такое заявление не нашло поддержки среди коллег Чажастого. Скорее наоборот, его начали резко критиковать. Так, депутат правящей партии Доминик Тарчиньский вообще подал на Чажастого заявление в прокуратору, обвинив его в пропаганде Тоталитарного режима.

- На мой взгляд, это абсолютное продвижение тоталитарной системы. Я считаю, что это противоречит польскому законодательству. Такие слова нельзя говорить, мы должны ответить во имя достоинства польской нации, - приводит слова Тарчиньского Wprost.pl.

Сам Чажастый такое развитие событий пока никак не прокомментировал. Но отказываться от своих слов он не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU