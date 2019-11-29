Умилительное видео с детенышем панды сняли в Берлинском зоопарке

СЕГОДНЯ 22:24 2019-11-29T22:24:18+03:00

Малыш постоянно икал и не мог уснуть, хотя его глаза уже сильно слипались [видео]

Изменить размер текста: A A

В конце августа 2019 года в Берлинском зоопарке случилось маленькое чудо - у пары больших панд родились близнецы, что большая редкость для их вида. Сейчас малышам уже три месяца, они весят около пяти килограммов и во всю умиляют пользователей социальных сетей.

Например, в четверг было снято видео, на котором один из детенышей пытается уснуть. Глазки черно-белого медвежонка уже слипаются, но икота не дает ему погрузиться в мир грез. Панденыш ворочается, качает головой и старается принять позу поудобнее. За всем этим наблюдают сотрудники зоопарка, попавшие под очарование малыша.

К слову, имени у нового обитателя Берлина пока нет. Его ему дадут позже, как подрастет. Родителей же детеныша зовут Менг Менг ("мечта" или "сладкий сон") и Джао Кинг ("дорогуша"). Разница в возрасте у этих панд четыре года.

Сайт kp.ru писал, что экзотических животных привезли в Германию в 2017 году. Их взяли у Китая "в аренду" на 15 лет за один миллион евро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/746889" frameborder="0"></iframe> Икота-икота, перейди на Федота!.Детеныш панды — это всегда «милота». Даже когда карапуз объелся и икает

ИСТОЧНИК KP.RU