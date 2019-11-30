Apple меняет систему обозначения спорных границ из-за Крыма

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-30T08:41:10+03:00

Apple вынуждена изменить политику обозначения спорных территорий на картах в своих приложениях Фото: REUTERS

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Сотрудники корпорации Apple начали проводить анализ политики обозначения спорных территорий после признания Крыма территорией России на картах приложения "Погода".

- Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон, - сообщила Reuters пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

Она также добавила, что за этим могут последовать изменения политики Apple.

Напомним, что 27 ноября глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Apple изменила границы Крыма в приложении "Погода", обозначив полуостров территорией России, и добавил, что комитет намерен следить за тем, чтобы "не было возврата назад".

Представительство президента Украины в Крыму направило запросы о "неправильном обозначении Крыма" в AFP News Agency и Apple Incs, о чём сообщил в своём Facebook глава представительства Антон Корыневич.

Также сайт kp.ru писал, что 29 ноября посольство Украины направило жалобу в Госдеп США и на почту представителей Apple с призывом «исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании» и напомнили, что Вашингтон официально признает Крым частью Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU