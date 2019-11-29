Посольство Украины в США пожаловалось на Apple из-за российского Крыма в приложениях

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-29T14:58:59+03:00

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После того, как американская компания Apple признала Крым как территорию России – в приложениях на телефонах теперь города полуострова обозначены как часть РФ, украинцы решили высказать свое возмущение. В пятницу 29 ноября представители посольства Украины направили жалобу в Госдепартамент США. Второе обращение из посольства отправилось на почту представителям компании Apple.

В диппредставительстве призвали «исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании» и напомнили, что Вашингтон официально признает Крым – частью Украины, несмотря на проведенный там в 2014 году референдум. Обращение также появилось на официальной странице посольства в фейсбук.

Ранее депутаты Госдумы провели переговоры с представителями американской компании и настояли на том, что необходимо привести сервисы в соответствие с российским законодательством. Теперь всего города Крыма в приложении «Погода» обозначены, как города России.

ИСТОЧНИК KP.RU