2019-11-30T13:28:58+03:00
Политика

В Госдуме предупредили об угрозе выхода областей из состава Украины

Притесняемые нацменьшинства могут пойти по пути Крыма
Ася КУЗНЕЦОВА
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Спикер Государственной думы Вячеслав ВолодинСпикер Государственной думы Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство Украины должно быть готово к тому, что национализм и притеснение малых народов может стать причиной выхода из состава страны ряда областей, заявил, комментируя срыв доклада Руслана Бальбека в ООН, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Прервав выступление представителя крымских татар, Украина снова продемонстрировала свою нетерпимость к малым народам, добавил также Володин. Он указал на то, что в республике постоянно нарушаются права таких нацменьшинств, как русских, венгров и поляков. Например, их право на язык. Правительство обозначило украинский язык как единственный государственный и наложило запрет на использование национальных языков в школах.

- При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным, — добавил Володин.

29 ноября украинская делегация помешала выступить депутату от Крыма Руслану Бальбеку на женевском форуме ООН по вопросам меньшинств. Депутат прокомментировал поведение Украины как варварское, уточнив, что те "кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку". Представители Киева объяснили свой протест тем, что представители Крыма не может выступать на международных конференциях не в составе Украинской делегации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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