Появилось видео сорванного выступления российского делегата в ООН

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-29T08:45:53+03:00

Представители Украины во время речи россиянина топали ногами и стучали по столу

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Опубликовано видео выступления представителя российской делегации на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. Напомним, украинцы, участвующие в заседании пытались сорвать выступление коллег из России. Провокация началась в момент, когда россиянин только взял слово.

Украинская делегация сначала выразила протест, а затем в зале начался стук. Как сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, украинцы «стучали ногами и били кулаками по столу». В ответ на это представитель заседания от России напомнил, что имеет право ответить а заявления украинской делегации и выражает протест. Он потребовал прекратить угрозы дискриминации.

Президент женевского совещания потребовала прекратить провокации и соблюдать закон в зале. Она уточнила, является ли выступающий представителем российской делегации, на что получила утвердительный ответ. Он попросил слово, как участник заседания.

- Вы не продолжите, пока люди не перестанут стучать, - ответила президент организации.

Выступление оказалось сорвано, Бальбек выразил надежду, что организаторы форума принесут извинения России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746767" frameborder="0"></iframe> Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме в ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU