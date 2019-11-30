2019-11-30T14:25:39+03:00
В мире

В Китае предупредили о "затаившейся" ядерной державе

Китайские СМИ сообщили, что настоящую опасность для мира представляют не США, и не Россия
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Китае предупредили о "затаившейся" ядерной державеВ Китае предупредили о "затаившейся" ядерной державеФото: REUTERS
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Китайские СМИ сообщают, что истинной ядерной державой является Япония, а не РФ или США и соседние с ней страны должны быть бдительными.

По мнению экспертов, японская сторона под предлогом развития гражданских атомных электростанций смогла заполучить большое количество ядерного топлива, которого хватит на 6 тысяч бомб.

Журналист в статье отмечает, что Япония входит в первую десятку мировых стран по боеспособности. Уровень технологического развития страны нельзя недооценивать.

По мнению автора, несмотря на то, что Токио запрещено заниматься разработкой ядерного оружия, Япония является лидером по использованию ядерных технологий, пишет интернет-портал Sohu.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что посол в США заявил, что Россия никогда не признает КНДР ядерной державой. Анатолий Антонов отметил, что Москва приветствует усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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