Посол в США: Россия никогда не признает КНДР ядерной державой

СЕГОДНЯ 05:08 2019-03-05T05:26:08+03:00

Анатолий Антонов отметил, что Москва приветствует усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

Изменить размер текста: A A

Российский посол в США Анатолий Антонов, выступая в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне, заявил, что Россия «никогда не признает Северную Корею в качестве ядерного государства».

Дипломат также сказал, что Москва приветствует «все позитивные усилия, предпринимаемые нынешней администрацией» Соединенных Штатов для урегулирования проблемы на Корейском полуострове и готова помочь Вашингтону советом.

«Насколько я понимаю, на этой стадии США предпочитают пытаться решить все имеющиеся проблемы в одиночку», - добавил российский посол.

При этом он отметил, что Вашингтон, возможно, «хотел получить больше» в результате саммита в Ханое.

«Мы также хотели бы видеть мир и процветание на Корейском полуострове. Но это не так просто», - приводит слова Анатолия Антонова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Ранее Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ни рыба ни мясо: Трамп и Ын не договорились на саммите в Ханое и разъехались до обеда

Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU