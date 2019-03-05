2019-03-05T05:26:08+03:00
Политика

Посол в США: Россия никогда не признает КНДР ядерной державой

Анатолий Антонов отметил, что Москва приветствует усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Корейском полуострове
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: Евгения ГУСЕВА
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Российский посол в США Анатолий Антонов, выступая в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне, заявил, что Россия «никогда не признает Северную Корею в качестве ядерного государства».

Дипломат также сказал, что Москва приветствует «все позитивные усилия, предпринимаемые нынешней администрацией» Соединенных Штатов для урегулирования проблемы на Корейском полуострове и готова помочь Вашингтону советом.

«Насколько я понимаю, на этой стадии США предпочитают пытаться решить все имеющиеся проблемы в одиночку», - добавил российский посол.

При этом он отметил, что Вашингтон, возможно, «хотел получить больше» в результате саммита в Ханое.

«Мы также хотели бы видеть мир и процветание на Корейском полуострове. Но это не так просто», - приводит слова Анатолия Антонова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Ранее Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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