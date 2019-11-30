2019-11-30T17:59:53+03:00
Политика

«Герой дня»: Человек, бросивший яйцо в Януковича, стал замгубернатора на Украине

В 2004 году Дмитрий Романюк напал на украинского премьера
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Заместителем губернатора Ивано-Франковской области на Украине стал Дмитрий РоманюкЗаместителем губернатора Ивано-Франковской области на Украине стал Дмитрий РоманюкФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Заместителем губернатора Ивано-Франковской области на Украине стал Дмитрий Романюк, который в 2004 году бросил яйцо в экс-президента незалежной Виктора Януковича. Об этом сообщил глава украинского Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

«Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича, человек, который рискуете сделать такое — это он ныне заместитель председателя областной государственной администрации в Ивано-Франковской области», - написал министр инфраструктуры Facebook.

Криклий назвал Романюка очень «умным и принципиальным» человеком, о котором еще услышат, как об эффективном менеджере.

Напомним, в 2004 году в Ивано-Франковске 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк кинул яйцо в Виктора Януковича, когда тот еще был премьер-министром Украины. Глава правительства упал, но простил молодого парня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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