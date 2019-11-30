Корабли ВМФ РФ будут регулярно совершать кругосветные плавания

СЕГОДНЯ 20:02 2019-11-30T20:02:17+03:00

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Корабли Военно-морского флота России начнут выполнять регулярные кругосветные походы, которые дают опыт плавания в различных широтах и эффективны по всем показателям. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета в Санкт-Петербурге.

«Анализ первого в новейшей истории ВМФ России кругосветного похода отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", который состоялся в 2019 году, позволил принять решение о внедрении в практику выполнения регулярных кругосветных походов отрядов кораблей флотов ВМФ», - сказал адмирал.

Напомним, в августе этого года корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вернулись после кругосветного похода. За 175 суток моряки проплыли более 40 тысяч морских миль, два раза пересекли экватор, побывали в четырех океанах и портах семи стран.

ИСТОЧНИК KP.RU