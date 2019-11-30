2019-11-30T23:59:57+03:00
Происшествия

СК проверит сообщения о наркотиках, найденных в крови ребенка в Подмосковье

В полицию с заявлением обратился врач терапевтического отделения столичной больницы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотикиВ Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи проверят появившиеся в СМИ сообщения о том, что в крови двухлетнего мальчика их подмосковного Волоколамска были обнаружены следы наркотических веществ. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.

Согласно данным агентства "Москва", ребенок поступил на лечение в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Владимирского. Результаты анализов показали присутствие каннабиноидов в крови маленького пациента.

Врач терапевтического отделения обратился с этой информацией в полицию в минувшую пятницу, 29 ноября. Он рассказал, что, со слов родителей, малыш подобрал неизвестное вещество в подъезде и съел его.

"Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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