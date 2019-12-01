2019-12-01T04:55:39+03:00
Происшествия

Пожар в старинном храме в Балашихе потушен

Огонь охватил не менее 120 кв. метров кирпичной постройки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Московской областиВ результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Изменить размер текста:

В подмосковной Балашихе загорелся Храм Преображения Господня, построенный в конце XVIII века. Пламя охватило не менее 120 квадратных метров кирпичной постройки. К настоящему моменту возгорание удалось полностью ликвидировать.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в субботу, 30 ноября, в 22:48. По адресу Леоновское шоссе, дом 2 тут же выехали наряды пожарных. В 23:33 было ликвидировано открытое горение. Еще через час удалось добиться полной ликвидации.

Угрозы распространения огня на соседние здания не было. Информации о пострадавших не поступало. На сайте Главного управления МЧС по Московской области уточняется, что для тушения привлекались 38 человек и 11 единиц техники.

"КП-Казань" писала, что несколькими неделями ранее у них в городе также загорелся храм. Деревянную часовню удалось "отбить". По факту случившегося возбуждено дело об умышленном повреждении имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четверо полицейских погибли при перестрелке с наркокартелем в Мексике
Полицейские-язычники расследуют ритуальные убийства на юге Англии
В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена
В 2018 году у 86 тысяч жителей России был диагностирован ВИЧ
Посольство России потребовало от США не вмешиваться в дела страны
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Медведчук назвал силовой путь возвращения Донбасса самоубийством
Ди Каприо отверг обвинения в причастности к пожарам в лесах Амазонии
В России вступило в силу распоряжение о маркировке духов, шин и фотокамер
В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа: эвакуированы 314 человек
Расширен список препаратов, за оборот которых грозит уголовное наказание
Греки со скандалом покинули церемонию с участием Эрдогана
Антонов назвал Вашингтон местом концентрации лжи о России
В Сирии прогремели три взрыва: погибли протурецкие боевики и мирные жители
В РПЦ раскритиковали предлагаемую Минздравом проверку водителей