Пожар в старинном храме в Балашихе потушен

СЕГОДНЯ 04:53 2019-12-01T04:55:39+03:00

В результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Московской области

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В подмосковной Балашихе загорелся Храм Преображения Господня, построенный в конце XVIII века. Пламя охватило не менее 120 квадратных метров кирпичной постройки. К настоящему моменту возгорание удалось полностью ликвидировать.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в субботу, 30 ноября, в 22:48. По адресу Леоновское шоссе, дом 2 тут же выехали наряды пожарных. В 23:33 было ликвидировано открытое горение. Еще через час удалось добиться полной ликвидации.

Угрозы распространения огня на соседние здания не было. Информации о пострадавших не поступало. На сайте Главного управления МЧС по Московской области уточняется, что для тушения привлекались 38 человек и 11 единиц техники.

"КП-Казань" писала, что несколькими неделями ранее у них в городе также загорелся храм. Деревянную часовню удалось "отбить". По факту случившегося возбуждено дело об умышленном повреждении имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU