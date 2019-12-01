Роспотребнадзор перечислил основные причины заражения ВИЧ

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-01T07:31:45+03:00

Все чаще заражение связано с гетеросексуальными контактами

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За первую половину 2019 года почти 60% случаев заражения ВИЧ связаны с гетеросексуальными контактами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, в этом году 39% новых случаев ВИЧ были связаны с потреблением наркотиков и 2,5% - гомосексуальными контактами.

С января по октябрь текущего года было зарегистрировано почти 66 тысяч случаев выявления ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передают РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что в настоящий момент в России проживает более миллиона ВИЧ-инфицированных, среди которых 37% составляют женщины и 63% - мужчины. ВИЧ-инфицированы матерями более 10 тысяч детей.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара сообщил, что в прошлом году в Европе было выявлено более 141 тысячи новых случаев инфицирования ВИЧ, среди которых 61% диагностированы в России (86 тысяч случаев).

ИСТОЧНИК KP.RU