2019-12-01T07:31:45+03:00
Общество

Роспотребнадзор перечислил основные причины заражения ВИЧ

Все чаще заражение связано с гетеросексуальными контактами
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Роспотребнадзор перечислил основные причины заражения ВИЧРоспотребнадзор перечислил основные причины заражения ВИЧФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За первую половину 2019 года почти 60% случаев заражения ВИЧ связаны с гетеросексуальными контактами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, в этом году 39% новых случаев ВИЧ были связаны с потреблением наркотиков и 2,5% - гомосексуальными контактами.

С января по октябрь текущего года было зарегистрировано почти 66 тысяч случаев выявления ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передают РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что в настоящий момент в России проживает более миллиона ВИЧ-инфицированных, среди которых 37% составляют женщины и 63% - мужчины. ВИЧ-инфицированы матерями более 10 тысяч детей.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара сообщил, что в прошлом году в Европе было выявлено более 141 тысячи новых случаев инфицирования ВИЧ, среди которых 61% диагностированы в России (86 тысяч случаев).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Террориста на Лондонском мосту обезвредили огнетушителем и бивнем нарвала
При крушении самолета в Южной Дакоте погибли девять человек
Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне
Ученые выяснили, кем работают самые "живучие" россияне
Четверо полицейских погибли при перестрелке с наркокартелем в Мексике
Полицейские-язычники расследуют ритуальные убийства на юге Англии
Пожар в старинном храме в Балашихе потушен
В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена
В 2018 году у 86 тысяч жителей России был диагностирован ВИЧ
Посольство России потребовало от США не вмешиваться в дела страны
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Медведчук назвал силовой путь возвращения Донбасса самоубийством
Ди Каприо отверг обвинения в причастности к пожарам в лесах Амазонии
В России вступило в силу распоряжение о маркировке духов, шин и фотокамер
В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа: эвакуированы 314 человек
Расширен список препаратов, за оборот которых грозит уголовное наказание
Греки со скандалом покинули церемонию с участием Эрдогана
Антонов назвал Вашингтон местом концентрации лжи о России
В Сирии прогремели три взрыва: погибли протурецкие боевики и мирные жители
В РПЦ раскритиковали предлагаемую Минздравом проверку водителей