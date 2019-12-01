2019-12-01T04:19:10+03:00
Общество

В 2018 году у 86 тысяч жителей России был диагностирован ВИЧ

На нашу страну приходится 61% всех новых заражений в европейском регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ВОЗ назвали число новых диагностированных случаев ВИЧ в РоссииВ ВОЗ назвали число новых диагностированных случаев ВИЧ в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2018 году в европейском регионе было выявлено более 141 тысячи новых случаев инфицирования ВИЧ. Из них 86 тысяч (61%) были диагностированы в России. Об этом сообщил европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара.

Согласно его данным, за последние три года рост заболеваемости в России приостановился, а вот в Европе число зараженных постоянно растет. С 2008 года ВИЧ-инфицированных стало больше на 22%.

Причем в прошлом году почти треть всех впервые диагностированных случаев пришлась на женщин. Многие из них узнавали о заболевании уже на поздней стадии, когда иммунная система отказывала.

"Как и во всех странах европейского региона, в России есть люди, которые не знают, что они живут с ВИЧ. И хотя заражение ВИЧ можно предотвратить, распространение болезни в европейском регионе продолжается", - цитирует РИА Новости Масуда Дару.

Сайт kp.ru писал, что самая частая причина заражения ВИЧ в России - гетеросексуальные половые контакты. Это касается не только людей из неблагополучных семей, но и вполне состоятельных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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