2019-12-01T15:04:54+03:00
Общество

Французское издание рассказало о победе над алкоголизмом в России

Le Monde сообщает, что выросло поколение россиян, практически полностью отказавшихся от спиртного
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Французское издание рассказало о победе над алкоголизмом в РоссииФранцузское издание рассказало о победе над алкоголизмом в РоссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вводимые с начала двухтысячных годов ограничительные меры помогли снизить количество употребляемого алкоголя на душу населения в России на 43% за 13 лет.

Как сообщает издание Le Monde, россиянин старше 15 лет в среднем употребляет около 11,1 литра алкоголя в год, в то время как француз - 11,7 литра.

Издание отмечает, что российские ограничительные меры могут служить примером для других стран. В качестве примера Le Monde приводит запрет рекламы алкоголя и его продаж в ночное время, а также ценовую политику, более того - пример президента России Владимира Путина, выступающего за здоровый образ жизни.

Тем не менее в статье говорится о том, что России существуют две противоположные группы. С одной стороны, выросло поколение, которое практически полностью отказавшихся от алкоголя, а с другой - остаются россияне, страдающие от алкогольной зависимости.

Напомним, после публикации данных ВОЗ экс-главсанврач России Геннадий Онищенко призвал не устраивать пьянку из-за «рекордного» снижения потребления алкоголя в России. По его словам, незарегистрированное употребление алкоголя составляет 48%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США селекционеры вывели сорт яблок, которые не гниют целый год
"Вражда с Россией не в интересах Украины": Пушков прокомментировал совет Кравчука Зеленскому
Медведев поздравил Шарля Мишеля с избранием на должность Президента Евросоюза
Лавров рассказал о пользе встречи Зеленского и Путина
Кремль: Путин и Зеленский обязательно встретятся в ходе саммита в Париже
Набиуллина: Снижение ипотеки до 7-8% - вполне реально
Украинские националисты грозят Зеленскому новым Майданом из-за «нормандского саммита»
Спасательные работы на месте ДТП с автобусом в Забайкалье завершены
10 пассажиров упавшего с моста в Забайкалье автобуса не получили никаких травм
МЧС открыто горячую линию после аварии с автобусом в Забайкалье
УМВД: число погибших возросло до 19 человек в аварии в Забайкалье
В результате аварии в Забайкалье погибли двое детей