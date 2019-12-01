Французское издание рассказало о победе над алкоголизмом в России

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-01T15:04:54+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вводимые с начала двухтысячных годов ограничительные меры помогли снизить количество употребляемого алкоголя на душу населения в России на 43% за 13 лет.

Как сообщает издание Le Monde, россиянин старше 15 лет в среднем употребляет около 11,1 литра алкоголя в год, в то время как француз - 11,7 литра.

Издание отмечает, что российские ограничительные меры могут служить примером для других стран. В качестве примера Le Monde приводит запрет рекламы алкоголя и его продаж в ночное время, а также ценовую политику, более того - пример президента России Владимира Путина, выступающего за здоровый образ жизни.

Тем не менее в статье говорится о том, что России существуют две противоположные группы. С одной стороны, выросло поколение, которое практически полностью отказавшихся от алкоголя, а с другой - остаются россияне, страдающие от алкогольной зависимости.

Напомним, после публикации данных ВОЗ экс-главсанврач России Геннадий Онищенко призвал не устраивать пьянку из-за «рекордного» снижения потребления алкоголя в России. По его словам, незарегистрированное употребление алкоголя составляет 48%.

ИСТОЧНИК KP.RU