2019-12-01T22:08:26+03:00
Политика

Горбачев призвал мир избегать "холодных" и "горячих" войн

Экс-президент СССР выразил тревогу по поводу прекращения действий соглашений между РФ и США по контролю над вооружениями
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что всему миру следует предпринять усилия, чтобы воспрепятствовать конфликтам, способным привести к гибели всей цивилизации.

- Политики и различные деятели понимают, что нужно избежать новой холодной войны. Такая холодная война может привести к "горячей" войне, которая уничтожит всю цивилизацию. Этого нельзя допустить, - отметил экс-политик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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