СЕГОДНЯ 20:30 2019-08-20T21:05:49+03:00

Горбачев заявил о необходимости диалога между США и РФ Фото: Владимир ВОРСОБИН

Экс-президент СССР поделился воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим

Изменить размер текста: A A

Бывший президент России Михаил Горбачев указал на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном.

Также политик поделился воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим.

- Двадцатого августа Михаил Сергеевич Горбачев встретился с министром иностранных дел и развития торговли Мальты господином Кармело Абела, находящимся в России с официальным визитом,- говорится в сообщении на сайте Горбачев-фонда.

Отмечается, что в этой встрече также участвовали посол Мальты в РФ, члены мальтийской делегации и представители Горбачев-фонда.

В пресс-службе подчеркнули, что главная цель встречи политиков - "напомнить о важнейшем историческом событии, подчеркнуть его значение для мира". А также "дать импульс серьезным размышлениям о нынешнем состоянии международных отношений".

Горбачев подчеркнул, что "исключительно важно не допустить разрушения достигнутого совместными усилиями в годы, когда мы покончили с холодной войной".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад журналист Алексей Венедиктов рассказал о состоянии Михаила Горбачева. По словам главы "Эхо-Москвы", у бывшего президента с возрастом накопилось много болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU