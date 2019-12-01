В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке сим-карты

1 Дек. 23:11 2019-12-01T23:14:29+03:00

Чтобы получить сим-карту, в Китае нужно пройти строгий контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Китае переходят на обязательное сканирование лица при покупке сим-карты. Процесс покупки карточки, к которой привязан номер телефона абонента и раньше был в этой стране не быстрым – помимо предъявления документов клиентам сотовых операторов нужно было сделать фото. Это делалось для того, чтобы проще можно было установить личность и не появлялись случаи, когда сим-карта оформлена по поддельным паспортам или на другого человека.

Как сообщает РИА Новости, с воскресенья, 1 декабря сканирование лица стало обязательным условием покупки сим-карты.

- Сканирование производится с целью поспособствовать улучшению администрирования регистрации новых телефонных абонентов по настоящему имени, обеспечить эффективную защиту законных прав и интересов граждан в киберпространстве, - сказано в постановлении министерства промышленности и информатизации КНР.

Власти Китая рассчитывают, что такой способ поможет эффективнее бороться с телефонным и интернет мошенничеством.

Ранее в Китае создали приложение для помощи в поимке должников по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU