Минюст хочет увеличить штрафы за задержку зарплат
Минюст планирует увеличить штрафы за невыплату зарплаты сотрудникам. Согласно Административному кодексу, сейчас работодатель платит от 30 до 50 тысяч рублей, при этом не важно сколько человек не получили деньги: один или тысяча. В случае изменения меры речь будет идти о миллионах рублей.
Данным вопросом в ведомстве задались после анализа данных от трудовой инспекции и судебных практик. Например, в Приморском крае суд оштрафовал работодателя на 30 тысяч рублей (единое нарушение) за невыплату жалованья 2591 работнику в сумме 31,5 млн руб.
Эту ситуацию стоит расценивать, как множество нарушений, так как «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения».
В пресс-службе Минюста пояснили «Известиям», что выявленная проблема «может быть решена за счет разработки проекта особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
А вот в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выступают против «умножения» штрафов.
- Штрафы не должны иметь эффект расширяющейся вселенной. Не стоит забывать, что ответственность за многие нарушения предусмотрена и для руководителей. Кратные штрафы могут лишит человека значительной части имущества, - отмечает вице-президент организации Федор Прокопов.
Есть еще одна сторона медали – подобные изменения больно ударят по самому государству. Зачастую зарплату задерживают как раз госпредприятия из-за проблем с перечислением бюджетных денег. По логике вещей, крайними окажутся ГУПы и МУПы, которые обеспечивают перевозки граждан или работу инфраструктуры ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU