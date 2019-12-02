Минюст хочет увеличить штрафы за задержку зарплат

СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-02T07:52:24+03:00

Сейчас в наказание работодатель платит от 30 до 50 тысяч рублей, при этом не важно сколько человек осталось без денег

Изменить размер текста: A A

Минюст планирует увеличить штрафы за невыплату зарплаты сотрудникам. Согласно Административному кодексу, сейчас работодатель платит от 30 до 50 тысяч рублей, при этом не важно сколько человек не получили деньги: один или тысяча. В случае изменения меры речь будет идти о миллионах рублей.

Данным вопросом в ведомстве задались после анализа данных от трудовой инспекции и судебных практик. Например, в Приморском крае суд оштрафовал работодателя на 30 тысяч рублей (единое нарушение) за невыплату жалованья 2591 работнику в сумме 31,5 млн руб.

Эту ситуацию стоит расценивать, как множество нарушений, так как «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения».

В пресс-службе Минюста пояснили «Известиям», что выявленная проблема «может быть решена за счет разработки проекта особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

А вот в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выступают против «умножения» штрафов.

- Штрафы не должны иметь эффект расширяющейся вселенной. Не стоит забывать, что ответственность за многие нарушения предусмотрена и для руководителей. Кратные штрафы могут лишит человека значительной части имущества, - отмечает вице-президент организации Федор Прокопов.

Есть еще одна сторона медали – подобные изменения больно ударят по самому государству. Зачастую зарплату задерживают как раз госпредприятия из-за проблем с перечислением бюджетных денег. По логике вещей, крайними окажутся ГУПы и МУПы, которые обеспечивают перевозки граждан или работу инфраструктуры ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU