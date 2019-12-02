2019-12-02T08:18:06+03:00
Общество

«Лего», скатерть-самобранку и внуков: Стало известно, что чаще всего просят у Деда Мороза

Если в ноябре в адрес волшебника приходило по тысяче писем в день, то в декабре уже по три
Елена АКИМОВА
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Россияне очень старательно пишут письма Дедушке Морозу, в день волшебник получает по три тысяч обращенийРоссияне очень старательно пишут письма Дедушке Морозу, в день волшебник получает по три тысяч обращенийФото: Влад КОМЯКОВ
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Новый год постепенно захватывает своей суетой и это не только елки в витринах магазинов и запах мандаринов. У главного волшебника страны тоже горячее время, число писем, которые приходят к Деду Морозу растет в геометрической прогрессии.

Если в ноябре в адрес волшебника приходило по тысяче обращений в день, то в декабре уже 3481. Только из Севастополя поступило 50 кг писем. Чтобы понимать общий объем корреспонденции, нужно знать, что в прошлом году «Почта России» доставила в резиденцию дедушки почти 200 тысяч писем. Треть из них была от взрослых людей, которые тоже просят у Деда Мороза подарков или настоящего чуда.

Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 декабря и до конца новогодних праздников, сообщила «Известиям» представитель «Почты России» Екатерина Крудова.

Заведующая почтой в АО «Дед Мороз» Наталья Рева рассказала, что чаще всего просят у Дедушки. Уже пять лет первенство удерживает кукла Лол и конструкторы «Лего». Ребята постарше просят ноутбуки, телефоны, смартфоны и гироскутеры.

Но не все счастье в гаджетах, многих хотят домашних питомцев: хомячков, кошек, а некоторые — даже куницу. На такие просьбы Дед Мороз отвечает, что друзей не дарят.

Многие хотят волшебные палочки, чтобы тоже стать волшебниками, а один мальчик пожелал скатерть-самобранку, чтобы она готовила обед к приходу мамы с работы.

- Среди школьников популярны волшебные дневники, где всегда хорошие оценки, и ручку, пишущую без ошибок, — рассказывает помощница Деда Мороза.

Взрослые люди чаще всего просят о нематериальном, например о внуках. Но бывают и случаи отчаяния, как-то раз пришло обращение с просьбой помочь выиграть в лотерее, деньги были нужны на операцию.

Как написать Дедушке Морозу:

162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз. Не забудьте наклеить марку. Опустить такое послание можно в специальные почтовые ящики или воспользоваться отделениями «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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