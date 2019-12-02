СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-02T09:24:20+03:00

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В прокуратуре назвали самые угоняемые В Москве машины по итогам десяти месяцев 2019 года (с января по октябрь). В лидерах «азиаты», первые три строчки занимают авто, производства Японии и Кореи.

Самые угоняемые авто:

Toyota - 221 раз,

KIA – 156 раз,

Hyundai - 140 раз,

ВАЗ - 85 раз,

Mazda – 75 раз,

Lexus – 61 раз,

Ford – 53 раза,

Nissan – 45 раз,

BMW - 39 раз,

Renault 39 раз.

А вот год назад наибольшим спросом пользовались Mercedes (66), KIA (53) и ВАЗ (34), сообщает телеканал "360".

В правоохранительных органах «Российской газете» рассказали, что большинство угонов не связано с качеством или престижностью авто. Все зависит от рыночного спроса, не очень законопослушные автомобильные маклеры заказывают бандитам пользующиеся на данный момент повышенным спросом машины.

Транспорт перепродают либо в собранном виде, перебив номера, или по запчастям. Кстати, всего два года назад лидерство в списке угонов принадлежало грузовикам и строительной технике. Силовики связывали это с ростом частного строительства и дорожных работ. Всплеск угонов бульдозеров, кранов, экскаваторов, тягачей и тракторов случаются до сих пор, угоняют их с рабочих стоянок. Часто водителя просто выкидывают из кабины и забирают технику "по заказу".

ИСТОЧНИК KP.RU