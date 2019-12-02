2019-12-02T10:40:17+03:00
Политика

Стала известна примерная стоимость нового российского авианосца

Минобороны России предстоит выбрать один из нескольких инициативных проектов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»Фото: REUTERS
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Разработка и строительство нового российского авианосца обойдутся примерно в 300-400 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Представители промышленности и командования Военно-морского флота РФ пришли к выводу, что оптимальное водоизмещение корабля составит от 65 до 70 тысяч тонн. Однако, какая из представленных концепций ляжет в основу нового авианосца, пока неизвестно.

На настоящий момент существует несколько инициативных проектов. Например, Невский ПКБ ранее в этом году представил авианосец "Ламантин" с водоизмещением 80-90 тысяч тонн. По задумке разработчиков, на корабле одновременно смогут базироваться до 60 летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников.

Проект Крыловского научного центра называется "Шторм". Авианосец водоизмещением 80-90 тысяч тонн и длиной 300 метров будет способен перевозить до 90 летательных аппаратов, включая дроны.

Средства на разработку и строительство нового корабля не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений на 2018-2027 годы, но они могут быть выделены после. Тем временем, в составе ВМФ России остается лишь один авианесущий крейсер — "Адмирал Кузнецов", да и тот сейчас находится в ремонте. Об этом писал сайт kp.ru.

Минобороны неоднократно говорило о необходимости строительства второго авианосца. Технологии строительства планируется отработать при создании двух универсальных кораблей-доков, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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