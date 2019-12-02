2019-12-02T11:05:56+03:00
Общество

В Госдуме предложили сажать на 25 лет за распространение наркотиков в Сети

Эксперты сходятся во мнении, что это единственный способ победить проблему
Елена АКИМОВА
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Наказание за распространение наркотиков в Сети может увеличиться до 25 лет лишения свободыНаказание за распространение наркотиков в Сети может увеличиться до 25 лет лишения свободыФото: REUTERS
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Депутаты задумались об изменении наказания за распространение наркотиков в Сети. Письмо с предложением ужесточить сроки до 25 лет лишения свободы было направлено в адрес главы МВД Владимира Колокольцева.

Инициатива принадлежит первому зампреду комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василию Власову. Он объясняет: сегодня наказание в этой сфере недостаточно сурово и до конца оно не отрегулировано.

- Торговлю наркотиками в интернете и особенно в даркнете, то есть, частных и неконтролируемых интернет-сетях, отследить очень сложно. Одно дело физически найти человека, который фасовал и продавал, а другое в виртуальной реальности, где объемы продаж больше, а риск быть пойманным сегодня минимальный, — объяснил парламентарий «Известиям».

Если инициатива будет поддержана, то изменения внесут в п. 2 ст. 228.1 УК РФ за осуществление сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет). Сегодня осужденный по данной статье может получить 12 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена признает, что ситуация с распространением наркотиков в сети – это гиперпроблема.

- Ее нужно решать на законодательном уровне. На это уже обращал внимание наш президент, — заявил адвокат.

Еще один выход – создать в правоохранительных органах киберотделы, которые будут вести борьбу в виртуальном, а не в физическом мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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