2019-12-02T12:37:44+03:00
Общество

Названы самые бюджетные направления для путешествий в Рождество

Туристы отдают предпочтение европейским странам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы наиболее популярные направления на РождествоНазваны наиболее популярные направления на РождествоФото: Евгения ГУСЕВА
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Российские туристы выбирают для путешествий на католическое Рождество пакетные туры с чартерными перелетами. Такие путевки обходятся намного дешевле, рассказали в Ассоциации туроператоров РФ.

По данным специалистов, наибольшей популярностью пользуются путевки в Италию. Недельный тур в эту страну на двоих стоит от 36 тысяч рублей. При этом туристы заинтересованы не только в экскурсионных программах, но и в поездках на горнолыжные курорты и комбинированных маршрутах.

Еще одной популярной страной для зимних поездок стала Чехия. Восемь дней путешествия с перелетом на одного человека обойдется минимум в 28 тысяч рублей. Кроме того популярностью у туристов пользуется Австрия, хотя цены на поездки сюда и выше — от 85 тысяч рублей.

Также в десятку наиболее востребованных направлений попали Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия. Чаще всего туристы выбирают экскурсионные или спортивно-оздоровительные поездки, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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